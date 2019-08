Juniores Nazionale Legnago al via la nuova stagione.

Juniores Nazionale Legnago, tutti pronti

Nella serata di lunedì 5 agosto si è svolta allo stadio “Mario Sandrini” la presentazione della squadra Juniores Nazionale. Oltre al presidente Davide Venturato, erano presenti il responsabile del Settore Giovanile, Fulvio Isolani, mister Nicola Corestini e il suo collaboratore Michele Bianchini, i dirigenti Andrea Bisco, Simone Creston e Maurizio Posenato e il responsabile di segreteria Marco Marostica.

La rosa dei giocatori

La rosa dei giocatori che prenderanno parte al campionato nazionale Juniores Under-19 per la corrente stagione sportiva è così composta:

Nicola Alfieri (anno 2002), Francesco Barotto (2002), Alberto Bonomo (2002), Nicola De Marco (2002), Enrico Fantini (2002), Tommaso Gardinale (2002), Yvan Landry (2002), Luca Lucchini (2002), Simone Mazzali (2002), Alberto Morello (2002), Filippo Murari (2002), Melaca Previs (2002), Edoardo Sandrini (2002), Francesco Vesentini (2002), Manuel Zinno (2002), Matteo Campesan (2001), Piergiorgio Carniel (2001), Leonardo Pasquato (2001), Matteo Ferraro (2002), Marco Leoni (2002) e Luca Zanetti (2002).

La guida tecnica

La guida tecnica della squadra è stata nuovamente affidata a Nicola Corestini, confermato dopo la brillantissima cavalcata della scorsa stagione che ha visto la Juniores biancazzurra vincere il campionato e piazzarsi tra le prime quattro squadre in assoluto a livello nazionale. L’intervento principale è stato di Andrea Bisco, che ha fornito informazioni organizzative ai ragazzi presenti sugli spalti. La preparazione pre-campionato inizierà giovedì 8 agosto alle ore 17 e proseguirà per un mese con varie sedute di allenamento anche al mattino, che si terranno sul campo di fronte alle piscine. E’ previsto inoltre un breve ritiro in Trentino da mercoledì 21 a sabato 24 agosto, nella stessa struttura che ha ospitato la Prima Squadra (il Family Hotel Belvedere a Montagnaga di Pinè). A partire dalla seconda settimana di settembre, in concomitanza con l’apertura delle scuole, sono previste di norma tre sedute di allenamento alla settimana (generalmente il lunedì, martedì e giovedì) dalle 15 alle 17, in contemporanea con la Prima Squadra, mentre il sabato sarà dedicato alle partite di campionato. La Società richiede fin da subito ai ragazzi della Juniores la massima disponibilità ad allenarsi e a rispondere alle convocazioni della Prima Squadra, in caso di necessità.

Il ritiro

A seguire, Fulvio Isolani ha illustrato lo svolgimento del ritiro. La partenza è prevista mercoledì 21 agosto alle 7 del mattino e gli allenamenti si svolgeranno sugli impianti sintetici di Madrano, di recentissima costruzione. E’ inoltre prevista un’amichevole contro i pari categoria del Levico Terme. Il rientro avverrà nel tardo pomeriggio di sabato 24 agosto. Ha concluso la presentazione il presidente Davide Venturato, che rivolgendosi direttamente ai ragazzi ha dichiarato: “La Juniores nazionale vuole aprire la strada a vostre opportunità calcistiche future. Per quanto riguarda il nostro settore giovanile nel suo complesso, abbiamo raggiunto un buon livello ma dobbiamo avere l’ambizione di migliorarci e migliorarlo sempre di più”.