Sportivi premiati.

Serata di Gala

Venerdì 19 ottobre presso l’Aula Magna delle scuole medie Renato Simoni avverrà la consegna dei riconoscimenti alle eccellenze dello sport del territorio di Albaredo d’Adige. I riconoscimenti, frutto di un bando pubblico che il Comune aveva promosso durante il mese di settembre, verranno consegnati in una serata intitolata “Albaredo Vince: campioni nella vita e nello sport” , organizzata dal Comune in collaborazione con il CONI di Verona.

Ospiti d’eccezione

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e vedrà protagonisti il Delegato Provinciale del Coni Stefano Gnesato, Alberto Cristani, direttore della Rivista SportD+, e la campionessa paralimpica Xenia Francesca Palazzo.

L’importanza degli sportivi nella società

Francesca Rossi, consigliera delegata allo Sport del Comune, dichiara: “Questa serata vuole dare risalto alle eccellenze del nostro territorio, che da sempre ha regalato personalità importanti nelle diverse discipline sportive. Il Comune – prosegue la consigliera – ci tiene a ringraziare in questo modo chi con fatica, costanza ed impegno, porta di nome di Albaredo d’Adige nel mondo. L’occasione però – conclude la Rossi – non è riservata agli sportivi, ma a tutti i cittadini che vorranno conoscere Xenia Francesca Palazzo, giovane campionessa pluripremiata a livello mondiale, e detentrice di diversi primati italiani. Xenia rappresenta un vanto ed un simbolo dell’importanza del lottare con tenacia e forza per colpire i propri obiettivi.”